Los estadounidenses rinden homenaje a 250 años de libertad religiosa

La libertad de culto ha sido una característica definitoria de Estados Unidos a lo largo de su historia. Muchos de los 13 estados originales fueron colonizados por personas que huían de la persecución religiosa, como los peregrinos en Massachusetts, los católicos en Maryland y los cuáqueros en Pensilvania.

Aunque en 1776 el 98 % de los estadounidenses eran cristianos protestantes, pertenecían a diferentes confesiones y a menudo discrepaban en cuestiones de fe. Sin embargo, su herencia cristiana común inspiró a los fundadores de la nación a garantizar la libertad religiosa en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, según indica Mark David Hall, autor de varios libros sobre el papel de la religión en la fundación de Estados Unidos.

“El compromiso de los fundadores con el cristianismo de la Biblia les llevó a establecer una sólida concepción de la libertad religiosa para todos los ciudadanos”, afirma Hall, que imparte clases en la universidad Regent University de Virginia Beach en Virginia.

En enero, el presidente Trump proclamó el 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos como “un año de celebración y renovada dedicación” a Estados Unidos como una nación bajo Dios. El 17 de mayo, los estadounidenses se reunirán en el Paseo Nacional para celebrar el evento «Rededicate 250: A National Jubilee of Prayer, Praise & Thanksgiving » (Nueva dedicación a los 250 años: Un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias, en inglés), en honor al papel perdurable de la religión en la vida estadounidense. El evento reunirá a líderes gubernamentales y religiosos e incluirá momentos de convivencia y música.

“La fundación de Estados Unidos se basó en la creencia de que todos los hombres, mujeres y niños están «dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad»”, afirmó el Presidente, citando palabras de la Declaración de Independencia.

De la fundación a la actualidad

George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, escribió en su discurso de despedida de 1796: “De todas las disposiciones y costumbres que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son pilares indiscutibles”.

Al igual que Washington, los estadounidenses valoran el poder de la fe y la libertad de practicar el culto que elijan. Hoy en día, el 70 % de los estadounidenses se identifica con una religión, la mayoría de ellos cristianos, según datos del centro de investigaciones Pew. Alrededor del 59 % de los estadounidenses tiene una opinión positiva (en inglés) sobre la influencia de la religión en la vida estadounidense.

“Desde los primeros días de nuestra historia nacional, la reflexión y la acción de gracias han sido fundamentales para nuestro carácter, nuestra identidad y nuestro destino”, afirmó el Presidente.

“También hoy rezamos para que nuestra noble causa siga guiada por la mano de la Providencia y la gracia de Dios, y para que el fuego de la libertad arda para siempre con fuerza en el corazón de cada estadounidense”.