Trump: La respuesta de Irán al último borrador de acuerdo de EE.UU. es “totalmente inaceptable”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que había recibido una respuesta de Irán “totalmente inaceptable”, en aparente alusión a la propuesta de paz de la nación persa, ampliamente discutida por los medios en los últimos días.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Además, Trump declaró a Axios que rechazará la respuesta de Irán al último borrador del acuerdo, después de que Estados Unidos la esperara diez días. “No me gusta su carta. Es inapropiada. No me gusta su respuesta”, afirmó. Confirmó haber hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el domingo. Dijo que era “una llamada muy agradable”, pero recalcó que las conversaciones con Irán son “un asunto suyo, no de los demás”.

IRNA informó anteriormente que Irán había trasladado este domingo a los mediadores pakistaníes su respuesta al último texto propuesto por EE.UU. para poner fin a la guerra desatada el pasado 28 de febrero por Washington y Tel Aviv.

Según el plan propuesto, en esta etapa, las negociaciones se centrarán en poner fin al conflicto bélico en la región, que ha tenido como consecuencia el bloqueo parcial del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes del inicio de las hostilidades fluía al día aproximadamente el 20 % del petróleo comercializado en el mundo.

La propuesta integral de la nación persa incluye temas como: