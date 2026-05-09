Fue identificado el ‘paciente cero’ de hantavirus y sus posibles causas de contagio

El ‘paciente cero’ del más reciente brote de hantavirus ha sido identificado: se trata del ornitólogo neerlandés Leo Schilperoord, de 70 años, informa este sábado el New York Post.

Acompañado por su esposa Mirjam, de 69 años, Leo realizaba un viaje de cinco meses por Sudamérica. Ambos, originarios de un pequeño pueblo de los Países Bajos, estaban motivados por su pasión por las aves.

La pareja arribó a Argentina el 27 de noviembre, recorrió Chile, así como Uruguay y regresó a territorio argentino a finales de marzo. El 27 de ese mes, los Schilperoord visitaron un vertedero a las afueras de Ushuaia (Tierra del Fuego) en busca del raro caracara de garganta blanca, conocido como caracara de Darwin, una especie que atrae a observadores de aves de todo el mundo.

Es probable que, en ese lugar, inhalaran partículas de heces de ratones arroceros pigmeos de cola larga, portadores de la cepa Andes del hantavirus. Cuatro días más tarde, el 1 de abril, embarcaron en el crucero MV Hondius desde Ushuaia junto con otras 112 personas, muchas de ellas también amantes de las aves.

El 6 de abril, Leo comenzó con fiebre, dolores de cabeza y de estómago, además de diarrea. Murió cinco días después a bordo del barco. Su esposa falleció a las pocas semanas en un aeropuerto mientras regresaba a casa.

A pesar de este reporte, medios indican que el brote “casi con certeza” comenzó a unos 2.400 kilómetros, al norte de la Patagonia, un lugar donde la pareja estuvo antes de unirse al crucero y se han registrado 101 casos confirmados de hantavirus en los últimos meses, con 32 fallecidos.