“Los estamos esperando”: La advertencia del canciller iraní de cara a posible invasión terrestre de EE.UU.

Irán está preparado para una invasión terrestre de Estados Unidos, declaró el ministro de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, en una entrevista con NBC News.

Cuando se le preguntó si temía una posible invasión terrestre de Estados Unidos, el canciller respondió: “No, los estamos esperando”. “Porque estamos seguros de que podemos enfrentarnos a ellos, y eso sería un gran desastre para ellos”, añadió.

“Bueno, estábamos más preparados para esta guerra que para la anterior. Así que se puede ver la calidad de nuestros misiles, lo mucho que se han mejorado desde la última guerra, porque hemos aprendido mucho. Y estamos preparados para cualquier otra eventualidad, incluso, por ejemplo, una invasión terrestre”, señaló.

También rechazó las declaraciones de Donald Trump de que Teherán había solicitado un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones. “Ni siquiera la última vez pedimos un alto el fuego. En ocasiones anteriores, fue Israel quien lo solicitó. Pidieron un alto el fuego incondicional después de los 12 días en los que resistimos su agresión”, señaló.

Araghchi puso en duda cualquier negociación futura con Estados Unidos.

“El hecho es que no tenemos ninguna experiencia positiva en las negociaciones con Estados Unidos. Ya sabes, especialmente con esta administración. Negociamos dos veces el año pasado y este año, y luego, en medio de las negociaciones, nos atacaron”, concluyó.