Luis Fernando Camacho se pronuncia tras elecciones en Bolivia: “La democracia venció a 20 años de abusos y dictadura”

El gobernador dio seguimiento a las elecciones nacionales desde el penal de Chonchocoro. A través de su mensaje en X, subraya que los principios del cambio que quieren los bolivianos se fundamentan en libertad, prosperidad y unidad.

A través de un mensaje de X (antes Twitter), el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, destacó que la democracia ganó en las urnas de Bolivia. En resultados no oficiales, brindados por el SEREPRI, el partido vencedor de la jornada electoral boliviana es el Partido Demócrata Cristiano (PDC) encabezado por el binomio Rodrigo Paz y Edman Lara, con el 31,7% de los votos válidos, seguido por Jorge ‘Tuto’ Quiroga (27,1%).

“Ayer ganó Bolivia, porque la democracia venció a 20 años de abusos y dictadura (…) Bolivia decidió cambiar. Y el cambio que la gente quiere se fundamenta en tres principios sagrados de la Nación boliviana:

El primero es el de la libertad. Libertad política para pensar y opinar, libertad económica para invertir y trabajar, libertad para los presos políticos y en suma, libertad como fundamento de la dignidad humana.

El segundo es el principio de la prosperidad, la prosperidad como un derecho de cada hogar boliviano.

Y el tercero, es el principio de la unidad de los bolivianos. Una unidad que va más allá de los colores políticos, de las regiones o de cualquier diferencia partidaria y por eso, una unidad que es como la de una gran familia donde todos se ayudan de modo solidario y donde todos jalan el mismo carro”, expresó Camacho que su cuenta de X.

El gobernador cruceño, no pudo ejercer su derecho al voto debido a que “no se inscribió para participar en el proceso”, según detalló el día domingo el director Nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Por lo que, Camacho tuvo que seguir el proceso de las elecciones nacionales desde el recinto que ocuoa en el penal de Chonchocoro.

A pesar de esto, en su mensaje, el gobernador indicó que se trató de una jornada pacífica, donde los bolivianos acudieron a las urnas para demostrar que el país “necesita un cambio y quiere que ese cambio sea por la vía democrática”.

De igual forma, dentro de su mensaje agradeció a Samuel Doria Medina y felicitó a Rodrigo Paz por el triunfo en la contienda electoral.

“Quiero agradecer a Samuel Doria Medina, y de manera muy especial, a nuestra gente de CREEMOS por el trabajo y el compromiso. Así mismo, quiero felicitar a Rodrigo Paz por su triunfo democrático”.

Su mensaje concluyó con: “Dios bendiga a Bolivia y a sus futuros gobernantes”.