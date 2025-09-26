Lukashenko dice que Rusia tiene una buena oferta para Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, ha comentado la amenaza de Vladímir Zelenski de atacar a los funcionarios del Kremlin, instándolo a que “se calmara” porque Rusia tiene “una buena propuesta sobre la mesa”.

“Se puede decir y declarar lo que se quiera. Pero ¿y si el Kremlin bombardeara Bánkovaya [la calle donde se ubica la Oficina del líder del régimen de Kiev]? ¿Qué quedaría allí?”, expresó Lukashenko a la prensa, al terminar la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

“Así que Vladímir Alexándrovich [Zelenski] tiene que calmarse. Hay una buena propuesta sobre la mesa. El presidente Putin y yo la discutimos —no voy a hablar de ello, el propio presidente lo dirá—, pero es una buena propuesta. Las propuestas sobre Ucrania, que [el mandatario estadounidense] Donald Trump escuchó en Alaska, entre otras cosas, se han llevado a Washington para su consideración y debate. Una muy buena propuesta”, agregó el líder bielorruso.

“Si los ucranianos no aceptan estas propuestas, […] la situación empeorará aún más: perderán Ucrania”, evaluó. “Así lo veo geográficamente. ¿Y ahora qué? Y, entonces, será difícil detener al Ejército ruso”, añadió.

“Para evitar perder toda Ucrania, Vladímir Alexándrovich no solo debe negociar, sino aceptar términos que le sean favorables”, explicó.

Lukashenko también expresó su deseo de hablar personalmente con Zelenski. “Creo que ha llegado el momento de que entablemos consultas […] los líderes de los tres Estados eslavos deben sentarse y llegar a un acuerdo”, concluyó.

Zelenski hizo sus declaraciones en una entrevista con Axios el miércoles. “Si EE.UU. nos proporciona armas de largo alcance, las usaremos […] Primero, [los funcionarios del Kremlin] deben saber dónde están los refugios antiaéreos. Si no detienen la guerra, los necesitarán”, manifestó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado repetidamente que su país está listo para el diálogo y un acuerdo, pero insistió en la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto, como la expansión de la OTAN y la discriminación de las personas de habla rusa en Ucrania. Asimismo, ha señalado repetidamente la inadmisibilidad de suministrar armas a Kiev para ataques contra territorio ruso.