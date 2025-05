Macron propone expandir el paraguas nuclear de Francia más allá de sus fronteras

No obstante, el presidente francés advirtió que la propuesta tendrá varias condiciones para los interesados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país está “dispuesto a abrir” las discusiones sobre el despliegue de aviones de combate franceses con cabezas nucleares en otros países europeos, siguiendo el ejemplo de EE.UU. que comparte su paraguas atómico con otras naciones aliadas.

“Definiré el marco de manera muy oficial en las próximas semanas y meses”, declaró el mandatario francés en una entrevista este martes al medio local TF1, sin precisar mayores detalles de la iniciativa.

No obstante, Macron remarcó que su plan de disuasión nuclear tendrá varias condiciones que los países europeos interesados tendrán que tener en cuenta. “Francia no pagará por la seguridad de los demás”, aseveró, explicando que no se realizará a expensas de las capacidades militares francesas. “La decisión final siempre recaerá en el presidente de la república, jefe de las Fuerzas Armadas”, concluyó.

Una fecha de despliegue aún lejana

A mediados de marzo, el presidente francés anunció que espera el despliegue de aviones de combate Rafale de fabricación local con cabezas nucleares para 2035. Será “en 2035 la primera base que albergará la próxima versión del Rafale y su misil nuclear hipersónico, símbolo de la renovación de la modernización de nuestra disuasión nuclear que ha comenzado”, afirmó en aquel entonces.

En declaraciones previas, Macron instó a la Unión Europea a reducir su dependencia de las armas de fabricación estadounidense y priorizar la producción europea. Macron resaltó la importancia de ofrecer armamento nacional a los Estados europeos que “se han acostumbrado a comprar productos estadounidenses”.