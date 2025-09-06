Maduro ante amenazas de EE.UU.: “Si Venezuela fuera agredida, pasaría a lucha armada”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el contexto de amenazas por parte de Estados Unidos, declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión.

“Si Venezuela fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional”, afirmó este viernes.

En este contexto, señaló que Washington “debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe”.

También advirtió a la Administración estadounidense que cualquier intento de cambio de Gobierno en Venezuela sería un error. “Le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo desde Caracas la bella, desde Venezuela la pacífica: ‘El intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error'”, indicó el mandatario.

Amenaza desde el Norte

Las declaraciones de Maduro se producen en el contexto de la amenaza de derribar aviones militares venezolanos, formulada este mismo día por Trump. Durante una conferencia de prensa autorizó a Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, a “actuar como quiera” si Venezuela decide sobrevolar algunas de sus zonas de seguridad. “Sí, señor”, respondió el general. “Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, ratificó.