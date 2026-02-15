Marco Rubio: “La ONU ya no juega prácticamente ningún papel en el mundo”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que ya no se pueden cerrar los ojos ante el hecho de que las Naciones Unidas “ya no juegan prácticamente ningún papel en el mundo”.

La organización, dijo, tenía un “potencial tremendo” para resolver problemas mundiales, pero “no podemos ignorar que hoy en día, ante los asuntos urgentes que se nos presentan, no tiene respuestas”, afirmó Rubio este sábado en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En particular, recordó que el organismo no fue capaz de solucionar el conflicto en la Franja de Gaza, ni tampoco en Ucrania, siendo los esfuerzos de su país los que lograron sentar a las partes beligerantes a la mesa de diálogo.

Rubio se refirió también a la amenaza proveniente del programa nuclear de Irán, si bien Teherán ha insistido reiteradamente en su carácter pacífico. “Todos estos problemas deberían haber sido resueltos por diplomáticos y con resoluciones enérgicas”, sugirió el secretario de Estado estadounidense.

“No estamos liderando un mundo perfecto —admitió— y no podemos seguir permitiendo que quienes ciega y abiertamente amenazan a nuestros ciudadanos y ponen en peligro nuestra estabilidad global se amparen en la abstracción del derecho internacional, que ellos mismos violan de forma rutinaria”.

Por todo ello, el sistema de instituciones internacionales “del viejo orden” debería ser reconstruido y reformado, sugirió Marco Rubio.