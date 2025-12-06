María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado estará viajando a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, tras semanas llenas de incertidumbre de cara a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y la preocupación por su seguridad. La líder de la oposición venezolana, quien es reconocida internacionalmente por su defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela, se alista para asistir a la ceremonia en la capital noruega, a un evento que simboliza el respaldo global a la causa democrática venezolana.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, dijo en un mensaje a la agencia AFP.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, había alertado que el desplazamiento de la líder venezolana será un peligro real, ya que “el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Frydnes indicó su esperanza a que se garantice la seguridad de la opositora tanto en su trayecto a Noruega como en su eventual retorno a Venezuela. La propia Machado, en declaraciones previas, había manifestado que solo podría salir del país cuando existieran condiciones de libertad, lo que subraya la gravedad de la situación.

Junto a Machado, Edmundo González Urrutia, dirigente opositor y ex candidato presidencial, también será parte de la ceremonia a la entrega del Nobel. González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024 tras una orden de detención en su contra, indicó su presencia en Oslo después de recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman. Su exilio demuestra el clima de represión que impera en Venezuela, donde la persecución política ha forzado a numerosos líderes opositores a dejar el país.

También se espera la presencia de varios líderes internacionales. Entre ellos el presidente argentino Javier Milei, quien en las últimas horas confirmó su asistencia a la ceremonia en Oslo, de acuerdo a lo informado por el equipo de campaña de la líder opositora venezolana.

“Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (…) Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano”, señala el mensaje publicado por el Comando con Venezuela en sus redes sociales.

Semanas atrás a su vez habían confirmado su presencia los presidentes de Ecuador (Daniel Noboa) y Panamá (José Raúl Mulino).