Más de 1.000 objetivos: EE.UU. resume el primer día de su operación Furia Épica

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han atacado más de 1.000 objetivos iraníes en la primera jornada de la operación Furia Épica, lanzada contra el país persa la madrugada del sábado, según datos del Comando Central (CENTCOM) estadounidense.

En una hoja informativa, CENTCOM reveló los tipos de objetivos atacados, que incluyen centros de mando y control, el Estado Mayor Conjunto de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Estado Mayor de las Fuerzas Aeroespaciales de los CGRI, sistemas integrados de defensa antiaérea, bases de misiles balísticos, buques de guerra, submarinos, bases de misiles antibuque y las instalaciones de comunicaciones militares.

Asimismo, el organismo detalló los sistemas de armas utilizados en los ataques: bombarderos estratégicos B-2, drones de ataque LUCAS, sistemas antiaéreos THAAD y Patriot, cazas F-16, F-18, F-22 y F-35; aviones de ataque a tierra A-10, aviones de guerra electrónica, aeronaves de control y alerta temprana, aeronaves de retransmisión de comunicaciones, aeronaves de patrulla marítima, aviones de reconocimiento, lanzacohetes múltiple HIMARS, drones de reconocimiento y ataque MQ-9 Reaper, portaviones de propulsión nuclear, destructores portamisiles, sistemas antidrones, aviones cisterna, buques de reabastecimiento, aviones de transporte militar.

“¡Y capacidades especiales que no podemos enumerar aquí!”, se añade en el documento.

En medio de esfuerzos de Washington y Teherán por llegar a una solución diplomática sobre el programa nuclear iraní, el Ministerio de Defensa israelí anunció la madrugada del sábado el lanzamiento de un ataque “preventivo” contra la República Islámica para “eliminar las amenazas al Estado de Israel”.

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases militares estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Durante la agresión conjunta de EE.UU. e Israel contra el país persa, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, cuatro familiares suyos y varios altos cargos del país persa.