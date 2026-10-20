Fue hackeada la orden masónica más antigua de Francia: ¿qué secretos salieron a luz?

El archivo contiene 737 documentos, fechados principalmente entre 2021 y octubre de 2026.

La obediencia masónica francesa más antigua, Gran Oriente de Francia (GODF, por sus siglas en francés), denunció el 15 de octubre la difusión no autorizada de documentos que le fueron atribuidos. Unas 9.069 páginas de documentos internos fueron filtradas, según medios locales.

La logia ha presentado una denuncia y se está llevando a cabo una investigación.

Qué documentos fueron filtrados

Según el GODF, gran parte de los documentos divulgados no eran sensibles y se trataría de comunicados, discursos, circulares, documentos relativos a la asamblea general y otros. Por su parte, los sistemas de información centrales, protegidos por doble verificación, no se vieron afectados.

Al mismo tiempo, el sitio especializado Fuites Infos informó de que, según la reivindicación de los autores, los archivos filtrados contendrían:

Nombres y apellidos

Algo más de 200 direcciones de correo electrónico y números de teléfono

Funciones dentro de la orden y pertenencia masónica

Documentos internos

Datos bancarios de algunas organizaciones incluidos en formularios

El archivo contiene 737 documentos, fechados principalmente entre 2021 y octubre de 2026, detalló el medio. La mayoría de ellos son del órgano rector de la logia y comprenden circulares, actas de sesiones, cuentas anuales, informes de actividad, agendas y discursos, documentos que no estarían publicados en la web.

Quién publicó el archivo

De acuerdo con Fuites Infos, el autor presenta este hackeo como una advertencia a la logia, a la que acusó de agravios religiosos y amenazó con ataques más violentos.

Por su parte, Le Figaro informó de que dos grupos cibercriminales, Akatsuki Cyber Team y LunarisSec, asumieron la responsabilidad del ataque. El jefe de Akatsuki Cyber Team explicó que no prevé difundir estos datos, “porque sería demasiado radical”, y considera que “esta publicación servirá de advertencia a la organización francmasona”.

Justificó la acción por “incidentes relacionados con el islam que nunca dieron lugar a procesos judiciales” y por “la difusión de información falsa sobre el salafismo”.

“Han intentado manchar el islam, pero han fracasado. ¡El islam es una religión de realismo, no de humanismo!”, escribió.