Se reporta un choque entre China con EE.UU. en un área de alta disputa: detalles de lo ocurrido

“La parte estadounidense debe cesar de inmediato esas actividades”, reclamó el portavoz de la Armada del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China, Yin Gang.

Un buque de guerra de EE.UU. irrumpió sin autorización en las aguas cercanas al arrecife de Xianbin Jiao —también conocido como arrecife de Sabina, que forma parte de las disputadas islas Spratly—, informó este 20 de octubre el portavoz de la Armada del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China, Yin Gang.

“En la madrugada del 20 de octubre, el buque de combate litoral estadounidense USS Charleston irrumpió sin autorización del Gobierno chino en las aguas cercanas al arrecife Xianbin”, reza el comunicado.

En respuesta, las fuerzas navales chinas organizaron el seguimiento y vigilancia de sus movimientos de conformidad con la ley y las normas.

“China posee una soberanía incuestionable sobre las islas Spratly y sus aguas adyacentes. La acción estadounidense vulnera los derechos e intereses soberanos de China, amenaza la seguridad marítima y no favorece la paz y la estabilidad regionales”, continuó el comandante.

“La parte estadounidense debe cesar de inmediato esas actividades. Las fuerzas del teatro de operaciones mantienen en todo momento un alto nivel de alerta para salvaguardar la soberanía y la seguridad nacionales, así como la paz y la estabilidad en la región”, subrayó.

Tensiones marítimas

El mar de la China Meridional ha sido una fuente constante de tensión durante años, al ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas por parte de múltiples actores de la región: China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunéi.

Filipinas con frecuencia experimenta enfrentamientos con China, que califica como “una grave amenaza”. Manila sigue siendo uno de los principales aliados de Washington en la región y participa en maniobras militares conjuntas en puntos conflictivos del mar de la China Meridional y el estrecho de Taiwán.

Mientras tanto, China advierte que la cooperación militar entre países no debe socavar la confianza ni el entendimiento mutuo entre las naciones de la región. Pekín ha acusado a Manila en reiteradas ocasiones de solicitar a países extranjeros que organicen “patrullas conjuntas”, “difundiendo reivindicaciones ilegales en el mar de la China Meridional y socavando la paz y la estabilidad regionales”.

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