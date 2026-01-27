Melania Trump envia mensaje en medio de las protestas en Minnesota

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha hecho un llamado a la unidad y a las protestas pacíficas el martes, mientras continúan las manifestaciones en Minneapolis tras el tiroteo fatal del enfermero Alex Pretti por parte de un agente federal durante operativos de inmigración que han generado indignación nacional.

“Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, dijo Trump durante el programa “Fox & Friends” de la cadena estadounidense. “Sé que mi esposo, el presidente, tuvo ayer una excelente conversación con el gobernador y el alcalde, y que están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”.

La primera dama subraya su posición contra la violencia: “Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”.

Las declaraciones de la primera dama surgen en medio de una creciente presión sobre la administración Trump tras la muerte de Pretti el sábado. El enfermero de cuidados intensivos fue baleado a quemarropa por funcionarios de inmigración (ICE) mientras protestaba en Minneapolis.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, hizo el anuncio el martes que “algunos agentes federales” comenzarán a abandonar la ciudad, aunque no proporcionó detalles sobre cuántos. “Seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”, agregó Frey.

‘PROTEST IN PEACE’ Melania Trump begs for unity after ICE shooting in rare political plea and backs Don’s Walz alliance on Minnesota chaos pic.twitter.com/6TqtEzoZuN — Simo Saadi (@Simo7809957085) January 27, 2026

El alcalde dijo que habló con el presidente Trump el lunes y añadió: “El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar”.

La Casa Blanca ha hecho intentos por controlar la crisis después de que el video del último tiroteo se volviera viral, causando protestas callejeras y críticas de los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama, y cada vez más desde dentro del Partido Republicano de Trump.

Los funcionarios de la administración Trump han manifestado que los disparos contra Pretti fueron realizados “defensivamente”, alegando que tenía una pistola semiautomática y estaba “resistiéndose violentamente” a los agentes. Sin embargo, videos de testigos parecen mostrar a Pretti solo con un teléfono en la mano.

La familia de Pretti ha rechazado categóricamente esta versión de los hechos. “Las mentiras repugnantes contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprobables y asquerosas”, dijeron en un comunicado. “Alex claramente no sostenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos del ICE de Trump”.