Modi da una firme respuesta a los aranceles de Trump

El primer ministro indio aseguró que está preparado para defender a su país en la guerra comercial de EE.UU.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, dio una firme respuesta a los aranceles impuestos contra su país por el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmando que, “aunque tenga que pagar un alto precio”, defenderá la producción nacional, que ya se ha visto afectada por la guerra comercial con EE.UU.

“El interés de los agricultores es primordial para nosotros. Sé que tal vez tenga que pagar un alto precio personal por esto, pero estoy preparado para ello”, expresó durante un discurso en la Conferencia Internacional del Centenario de M.S. Swaminathan.

Trump anunció un arancel adicional del 25 % a los productos de la India como castigo por las “grandes ganancias” que obtiene el país asiático de la venta de crudo ruso en “el mercado abierto”, al tiempo que acusó a Nueva Delhi de “no preocuparse” por las pérdidas humanas del conflicto en Ucrania. Este gravamen entró en vigor este jueves, elevando a un total del 50 % los impuestos a las importaciones indias.

Acciones “injustas e irrazonables”

Anteriormente, las autoridades indias habían tachado las acciones de EE.UU. “injustas e irrazonables”. Además, defendieron su estrategia energética, afirmando que si compran petróleo ruso es por una “necesidad impuesta por las condiciones del mercado global”. Por su parte, desde Moscú calificaron de “amenazas” ilegítimas las exigencias de Washington a Nueva Delhi.

Según el banco inversionista Goldman Sachs, la decisión de Trump podría provocar una disminución adicional de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento anual del PIB real de la India, lo que se suma al impacto de 0,3 ya estimado de la primera ronda arancelaria, implementada en abril de 2025.