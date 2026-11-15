Mujer viaja a otro país para recibir tratamiento contra el cáncer, llega y le ofrecen eutanasia

Denunció que recibió detalles sobre cómo poner fin a su vida antes de que se le asignara un especialista para tratar su enfermedad.

Una veterana de la Fuerza Aérea de EE.UU., diagnosticada con cáncer de ovario en etapa cuatro, tuvo que abandonar Canadá de urgencia para sobrevivir, luego de que el sistema sanitario público le ofreciera información sobre la muerte médicamente asistida (MAID), incluso antes de conseguirle una cita con un oncólogo.

Kristin Logan y su esposo, Donovan James —ciudadano canadiense con residencia permanente en EE.UU.—, se habían trasladado a Canadá con el objetivo de protegerse financieramente ante una posible crisis médica y evitar la bancarrota. Sin embargo, tras el diagnóstico recibido en septiembre del 2023, la pareja asegura haberse topado con un panorama que califican de “distópico”.

“Fue la experiencia más desgarradora, que básicamente te preparen para morir. Y si quería vivir, tenía que tomar mi vida en mis propias manos e irme del país”, relató Logan a Fox News. Según denunció, recibió detalles sobre cómo poner fin a su vida antes de que se le asignara un especialista para tratar su enfermedad.

Por su parte, James criticó duramente la expansión del programa MAID, que actualmente representa aproximadamente una de cada 20 muertes en Canadá, según el medio. “Deberían centrarse en tratar a las personas y ayudarlas a vivir, pero en cambio han ampliado el sistema como una oferta amable porque prácticamente asumen que vas a morir. Creo que es perverso”, declaró.