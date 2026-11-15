Primeras imágenes tras la colisión entre un avión de carga y un Boeing de pasajeros en EE.UU.

Las aeronaves habrían impactado mientras circulaban por una vía de rodaje en el aeropuerto de Miami.

Un avión de carga y un avión comercial de pasajeros colisionaron en el Aeropuerto Internacional de Miami la noche del sábado, informaron las autoridades, citadas por CBS News.

Según los servicios de bomberos, el incidente involucró a un Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de Copa Airlines, y hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Ambos habrían hecho contacto mientras circulaban por una vía de rodaje.

De acuerdo con los audios del control de tráfico aéreo, un piloto de Copa reportó que su aeronave fue golpeada y, después, la tripulación de UPS admitió que avanzó más de lo debido, señalando que el avión de Copa rozó su ala. “Nos pasamos de la línea y entonces nos golpeó con el ala”, se oyó decir al piloto de UPS, en respuesta a la pregunta del controlador sobre si había impactado con el otro avión.

Footage filmed by a passenger onboard the Copa Airlines Boeing 737 involved in the collision tonight at Miami International Airport in Florida, with clear damage seen to the nose of the other aircraft involved, a UPS Airlines Boeing 767. https://t.co/WEref0XDOn — OSINTdefender (@sentdefender) November 15, 2026

Colisión en medio del caos de retrasos y cancelaciones

ras el suceso, los controladores ordenaron a ambas aeronaves permanecer en su posición. Greg Chin, director de comunicaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, informó que, por el momento, “no hay impacto en las operaciones del aeropuerto”.

El vuelo 358 de UPS tenía previsto volar de Miami a Bogotá, Colombia, y el vuelo 427 de Copa Airlines llegaba procedente de Ciudad de Panamá.

La colisión se produjo en medio de los retrasos y cancelaciones que registra la terminal aérea tras la inusual paralización de vuelos a nivel nacional emitida el viernes por la Administración Federal de Aviación.