Comunidad haitiana en Miami corea el nombre de Nayib Bukele en respaldo a la intervención militar

Las manifestaciones de apoyo a la intervención militar en Haití impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resonaron con fuerza en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

En el marco de un evento en las instalaciones del Nu Stadium, asistentes de origen haitiano manifestaron de forma abierta su respaldo al despliegue de las fuerzas salvadoreñas en la nación caribeña.

Un video difundido del encuentro registró el momento en que los presentes unieron sus voces para corear insistentemente: “¡Bukele, Bukele, Bukele!”, reflejando el clamor de la comunidad haitiana residente en EE. UU. a favor de las operaciones de seguridad.

Siguen los haitianos celebrando intervención de El Salvador en contra las pandillas…