WSJ: Ex-CEO de Nvidia creaba artificialmente un déficit de semiconductores para subir los precios

El movimiento desató un enfrentamiento con la actual directora ejecutiva interina de la compañía.

El ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habría recurrido a la financiación de empresas emergentes de inteligencia artificial y proyectos de centros de datos para dar salida al excedente de semiconductores y memorias que la compañía había encargado a la taiwanesa TSMC, según una investigación del Wall Street Journal.

La operación salió a la luz tras un enfrentamiento ocurrido en agosto de 2026 entre Huang y la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, quien actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva interina. Kress intentó limitar los compromisos financieros de la compañía con proveedores de servicios en la nube y grandes empresas de IA, entre ellas OpenAI y Anthropic.

Uno de los acuerdos contemplaba respaldar la adquisición de capacidad informática para OpenAI por un valor de hasta 250.000 millones de dólares. Kress consiguió reducir el límite de las garantías de Nvidia de 8 a 4,25 gigavatios, lo que rebajó el importe máximo previsto a unos 125.000 millones de dólares. Según el artículo, Huang criticó a su subordinada por cuestionar la estrategia y la comparó con “un ciervo ante los faros de un coche”.

El magnate habría reconocido en privado que los grandes proveedores de servicios en la nube estaban reduciendo su dependencia de Nvidia y apostando por desarrollar sus propios chips. Al mismo tiempo, la firma acumulaba grandes compromisos de compra de obleas de silicio y memorias, cuyo exceso de oferta podía presionar la baja de los precios.

Para evitarlo, la corporación financió la expansión de centros de datos de empresas emergentes de IA, generando demanda para sus productos.