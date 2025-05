“Na na na, serás el papa”: Así se burlaban de León XIV cuando era niño

“¡Caramba, parece que ayer mismo lo estaba tirando por las escaleras!”, recordó el hermano de Robert Francis Prevost.

Robert Francis Prevost, que se convirtió el jueves en el nuevo pontífice con el nombre de León XIV, de niño fue objeto de burlas por su deseo de hacerse sacerdote. Así lo contó el viernes su hermano mayor Louis, entrevistado por The New York Times.

“Lo bromeábamos mucho diciéndole: ‘Na na na, serás el papa'”, recordó Louis Prevost, de 73 años, en su casa de Port Charlotte, Florida, al relatar que el nuevo papa no pretendía ser vaquero o atracador de bancos.

Sin embargo, la noticia de que Robert fue elegido para liderar a los católicos del mundo representó una pequeña sorpresa para sus familiares. “Mi hermano es el papa”, dijo el Sr. Prevost, sentado en el porche de su casa. “¡Ay!”.

Según Louis, el futuro sumo pontífice siempre fue un pacificador, a pesar de que los hermanos podían ser rudos en su juventud. “¡Caramba, parece que ayer mismo lo estaba tirando por las escaleras!”, observó el hombre. “¡Y ahora es el papa!”, agregó.

“Creo que [León XIV] será parecido a Francisco, pero quizás no tan liberal, ya sabes, flexibilizando tanto las reglas de la Iglesia”, sugirió Louis. “Creo que será un poco más conservador”, aseveró.

En este contexto, admitió que él y su hermano discrepaban en algunas cosas, entre ellas en sus ideas sobre el conflicto y la guerra, ya que Louis no es tan pacifista como Robert. “Si me ataca, ¿sabe qué? Va a sentir la ira”, alclaró. “Yo pienso así. Rob, no tanto”, señaló.

Además, el Sr. Prevost, indicó que había hablado con su hermano por teléfono a principios de esta semana, poco antes de que comenzara el cónclave. Ahora no está seguro cuándo volverán a hablar. “No sé si se puede simplemente levantar el teléfono y llamar al papa”, dijo y agregó: “Es como llamar al presidente o algo así”. Tampoco cree que vea “el ‘papamóvil’ aparcando afuera”.

Sin embargo, el hermano del sumo pontífice está seguro de que el lugar de León XIV es el Vaticano. “Hará un trabajo excelente”, aseguró.