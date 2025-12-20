“No será posible concluir la negociación”: Lula sobre el acuerdo entre la UE y Mercosur

Sin “la voluntad política y el coraje” de los dirigentes de la Unión Europea, no será posible concluir una negociación sobre el acuerdo de libre comercio entre el bloque comunitario y Mercosur, declaró este sábado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su discurso en la cumbre de presidentes del Mercosur, el mandatario brasileño lamentó que los líderes europeos aún no hayan decidido concertar el acuerdo con los países del bloque económico latinoamericano. “Por desgracia, Europa aún no se ha decidido. Los líderes europeos han solicitado más tiempo para debatir medidas adicionales de protección agrícola”, afirmó Lula, informando que la Comisión Europea y el Consejo Europeo expresan su deseo de que el acuerdo se apruebe en enero.

“Sin la voluntad política y el coraje de los dirigentes, no será posible concluir una negociación que ya se prolonga desde hace 26 años. Mientras tanto, Mercosur seguirá trabajando con otros socios”, subrayó el presidente, detallando que en septiembre el bloque firmó un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, un conjunto de países que suman un PIB de casi 1,5 billones de dólares.

De igual modo, indicó que el Mercosur inició las discusiones sobre la ampliación del acuerdo con la India y reanudó las gestiones con Canadá, avanzando paulatinamente en las negociaciones.

Lula también dijo que espera que se firmen acuerdos internacionales en los próximos meses, ya bajo el liderazgo de Paraguay. “El mundo está ansioso por llegar a un acuerdo con el Mercosur; hay muchos países que quieren llegar a un acuerdo con el Mercosur. Sin duda, durante este periodo conseguiremos alcanzar los acuerdos que no fue posible alcanzar durante mi presidencia”, aseveró.

Acuerdo en cuestión

Previamente, el acuerdo de libre comercio transatlántico vuelve a quedarse sin firma con el nuevo aplazamiento, ya que los Estados miembros de la UE han tomado la decisión de no votar este viernes y de posponer la rúbrica para el próximo mes de enero.

El motivo principal es el bloqueo de Francia, pero también las dudas de Italia. Los agricultores se oponen al acuerdo sosteniendo principalmente que competirían con sus pares latinoamericanos en desigualdad de condiciones, debido a las estrictas políticas agropecuarias europeas.

La última protesta del sector se produjo hace tan solo 24 horas, cuando alrededor de 15.000 agricultores, acompañados de 500 tractores, se manifestaron a las puertas del Parlamento Europeo en Bruselas, en una jornada que acabó con enfrentamientos con la Policía y gases lacrimógenos. Las principales reivindicaciones del campo europeo son la imposición de cláusulas espejo en el acuerdo que se firme con Mercosur, la eliminación de los recortes presupuestarios para la Política Agraria Común (PAC), así como la exigencia de una drástica reducción de la burocracia comunitaria para el acceso a las ayudas al sector.

El convenio, que lleva 25 años gestándose, creará la mayor zona de libre comercio del mundo, al abrir un mercado potencial de más de 700 millones de personas, facilitando la exportación de productos europeos a Sudamérica, principalmente automóviles y maquinaria, y dando entrada en la UE a rubros sudamericanos, principalmente agrícolas y materias primas.