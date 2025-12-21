Nuevos archivos revelan fotos inquietantes de Epstein sin camisa y pies infantiles

Inquietantes imágenes incluidas en la última serie de documentos del caso Jeffrey Epstein publicados el viernes muestran a un menor a escasos centímetros del delincuente sexual.

En una de las fotografías, se distinguen las pequeñas piernas del infante en un sofá junto a Epstein, mientras él, sin camisa, posa sonriendo ante la cámara. La identidad y el sexo del menor se desconocen.

El Departamento de Justicia difundió el 19 de diciembre cientos de miles de páginas de archivos relacionados con el caso del fallecido financiero y depredador sexual. Los documentos mantienen diversos formatos, con fotografías y otros materiales relacionados con las investigaciones.

Entre las personalidades que aparecen en las imágenes, figuran el expresidente de EE.UU., Bill Clinton, el cantante Michael Jackson y el músico Mick Jagger. Los archivos también incluyen videos del interior del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York grabados el día en que Epstein se suicidó en su celda.

Escándalo de Epstein

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein fue sentenciado en 2008 por la compra de servicios sexuales de una menor y más tarde acusado de tráfico sexual de menores a gran escala. Era conocido por su círculo de amistades de políticos, celebridades y empresarios, y su residencia privada en la isla Little St. James, en el Caribe, se convirtió en el epicentro de numerosas investigaciones por abuso sexual.

Murió en 2019 en su celda en una cárcel neoyorquina mientras enfrentaba cargos federales, en un hecho oficialmente registrado como suicidio, lo que cerró parcialmente su caso pero dejó múltiples investigaciones abiertas sobre sus asociados y redes de explotación.

Desde el comienzo del escándalo, se han publicado decenas de fotografías del delincuente con algunos de sus famosos y poderosos amigos, entre ellos el director de cine Woody Allen; el cofundador de Microsoft, Bill Gates; el teórico político Noam Chomsky; el exestratega de la Casa Blanca, Steve Bannon; e incluso el propio Trump. Sin embargo, el mandatario estadounidense niega cualquier implicación en los crímenes de Epstein. “Todo el mundo conocía a este hombre”, comentó el presidente la semana pasada. “Tiene fotos con todo el mundo”, agregó.

Tras la publicación reciente de nuevos archivos, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. denunciaron que una fotografía en la que aparece el actual jefe de Estado fue retirada de un conjunto de documentos.

Mientras, los documentos judiciales ya divulgados implican como cómplices del financista a numerosas personas influyentes, incluidos el príncipe británico Andrés, el inversionista multimillonario Glenn Dubin, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, entre otras figuras de alto perfil.