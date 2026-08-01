NYT: EE.UU. empleó una de sus bombas más potentes contra una vivienda en Irán

Un ataque aéreo estadounidense contra una vivienda en Irán fue llevado a cabo con una bomba de casi una tonelada, reveló un análisis de The New York Times basado en videos, fotografías, imágenes satelitales y consultas con expertos en armamento.

El bombardeo, ocurrido en la madrugada del jueves en la isla iraní de Qeshm, mató a tres civiles: un matrimonio y su hijo de dos años. Otros dos hijos de la pareja fueron rescatados con vida de los escombros.

El examen del cráter y los fragmentos de munición recuperados indican que Washington empleó una bomba Mark-84 de 2.000 libras (unos 907 kilos), una de las armas convencionales más potentes del arsenal militar estadounidense. El diario cotejó detalles de videos de testigos y de medios con imágenes por satélite para determinar la ubicación exacta del ataque y el tamaño del cráter.

El ataque impactó en el barrio de Chah-Tangu, en la ciudad de Qeshm, una zona de viviendas densamente agrupadas. El bombardeo destruyó varias estructuras y dejó un cráter de al menos 30 pies de ancho (unos 9 metros). La ubicación y el momento del bombardeo coinciden con las operaciones que Estados Unidos llevaba a cabo en la región en represalia por los ataques iraníes previos contra una base con presencia estadounidense en Jordania.

“El gran cráter y el daño a las estructuras son consistentes con una bomba Mark-84 de 2.000 libras, que puede equiparse con kits de guía JDAM (Joint Direct Attack Munition o Munición Conjunta de Ataque Directo en español)”, señaló Trevor Ball, extécnico en disposición de artefactos explosivos del Ejército de Estados Unidos y analista de Armament Research Services, en referencia a los kits que convierten bombas no guiadas en municiones guiadas por GPS. Según Ball, fotografías publicadas por medios iraníes mostraban partes de estos kits de guía, aunque NYT no pudo confirmar dónde se recuperaron los fragmentos.