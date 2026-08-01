Un sujeto abre fuego en cafetería en EE.UU.

La Policía del estado estadounidense de Idaho está respondiendo a un incidente con un tirador activo cerca de la cafetería In-N-Out, en la localidad de Twin Falls.

Las carreteras en los accesos al lugar de los disparos, incluido un puente, se encuentran cerradas y las autoridades piden evitar la zona y buscar rutas alternativas.

WATCH: New video appears to show an armed person firing a handgun during the active shooting in Twin Falls, Idaho. pic.twitter.com/t5e9wRnm5H — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

Están siendo buscadas “al menos una o dos” personas armadas, según reporta la televisión local. La búsqueda se efectúa especialmente cerca de un edificio de hotel en construcción que está en las inmediaciones.