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Un sujeto abre fuego en cafetería en EE.UU.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

La Policía del estado estadounidense de Idaho está respondiendo a un incidente con un tirador activo cerca de la cafetería In-N-Out, en la localidad de Twin Falls.

Las carreteras en los accesos al lugar de los disparos, incluido un puente, se encuentran cerradas y las autoridades piden evitar la zona y buscar rutas alternativas.

Están siendo buscadas “al menos una o dos” personas armadas, según reporta la televisión local. La búsqueda se efectúa especialmente cerca de un edificio de hotel en construcción que está en las inmediaciones.

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