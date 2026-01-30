NYT: EE.UU. y Argentina alistan acuerdo para deportar migrantes al país latinoamericano

Las autoridades de Argentina y EE.UU. avanzan en la consecución de un acuerdo que permitiría a Washington deportar a inmigrantes de otros países a la nación latinoamericana, reportó este viernes el diario The New York Times.

Según dos personas familiarizadas con las negociaciones y registros del Gobierno estadounidense obtenidos por el medio neoyorquino, hay conversaciones avanzadas que le generan “entusiasmo” al presidente argentino, Javier Milei, por robustecer su alianza con EE.UU.

De hecho, los documentos señalan que el canciller de la Argentina, Pablo Quirno, se comprometió personalmente ante los funcionarios estadounidenses a firmar el convenio, en medio del agresivo operativo de deportaciones masivas de la Administración republicana.

EE.UU. podría enviar a la Argentina a personas que hayan sido detenidas cerca de la frontera poco tiempo después de ingresar irregularmente. Luego, ya en territorio argentino, la idea es que se gestionen los vuelos de regreso a sus países de origen.

Aliado estrecho

Pese a la sintonía de Milei con el mandatario estadounidense, Donald Trump, los archivos citados por el Times revelan que el Ejecutivo libertario está preocupado por la reacción negativa que el plan puede generar en la sociedad argentina.

Si se concreta el arreglo, la Argentina se uniría a otras naciones de la región, como El Salvador o Ecuador, que también han cerrado pactos similares. Y de esa forma, Milei estrecharía aun más la relación con el Gobierno de Trump.

En ese sentido, la semana pasada Milei fue uno de las 18 autoridades que firmaron el documento oficial con el cual se adhirieron al Consejo de Paz para supervisar la situación en la Franja de Gaza promovido por Trump.