Partido Libre solicitó anular las elecciones ante retraso del escrutinio en Honduras

El Partido Libertad y Refundación (Libre), que se encuentra en el poder en Honduras, ha solicitado de forma oficial la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales que se realizaron el pasado domingo 30 de noviembre. La petición, fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se fundamenta en lo que el partido califica como un “desastre” el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El proceso de conteo de votos sigue paralizado desde el viernes, lo que ha incrementado la tensión y la incertidumbre en el país con respecto a la legitimidad de los resultados.

En el escrito legal introducido por el apoderado de Libre, Edeson Javier Argueta, se argumenta que “se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”. El documento sostiene que las fallas técnicas y la falta de transparencia en el sistema han puesto en entredicho la integridad del proceso electoral, por lo que el partido oficialista esta exigiendo la anulación de los resultados presidenciales.

El escrutinio, bajo la responsabilidad del CNE, esta detenido desde la tarde del viernes, con el 88,02% de las actas escrutadas. Según los datos oficiales, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera la contienda con 1.132.321 votos (40,19%), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%). Rixi Moncada, candidata de Libre, ocupa el tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%). La paralización del conteo y la falta de explicaciones oficiales han generado un clima de desconfianza y han alimentado las denuncias de irregularidades.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) ha hecho una intrvención con un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que agilicen el proceso de escrutinio. A través de un comunicado, la misión liderada por Eladio Loizaga instó a “agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados”.

El organismo internacional ha indicado que ha observado demoras e intermitencias en la gestión y procesamiento del material electoral, así como una marcada falta de pericia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, lo que ha provocado retrasos significativos. La OEA subrayó la importancia de que las etapas restantes del proceso, incluyendo el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se realicen con total claridad y eficiencia.

Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, ha denunciado la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales. Nasralla ha pedido al CNE una revisión paso a paso, que podría incluir la verificación voto por voto, y afirmó que su equipo, con “el 100% de las actas físicas en mano”, le ha demostrado que ganó las elecciones. El candidato advirtió que estas irregularidades están alterando la voluntad popular que se expresó en las urnas y exigió una respuesta inmediata de las autoridades electorales.

El proceso electoral hondureño de este año incluyó la elección de presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. En el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, se repetirán las elecciones locales y nacionales debido a irregularidades detectadas el 30 de noviembre, lo que añade un elemento adicional de complejidad al panorama electoral.

En medio de la incertidumbre, Nasralla instó a la ciudadanía a tener mucha calma y recordó que el plazo para solicitar revisiones de actas permanece abierto hasta el 29 de diciembre, lo que deja margen para que los actores políticos busquen soluciones dentro del marco legal vigente.