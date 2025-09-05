Pekín: el megadesfile militar desvela drones furtivos de última generación

Al menos cuatro drones, cuyos nombres no fueron revelados, se exhibieron durante el megadesfile militar en Pekín el 3 de septiembre, según informó el South China Morning Post (SCMP). La cadena estatal CCTV identificó uno de ellos como de clase ‘loyal wingman’ (‘compañero leal’), un vehículo aéreo no tripulado de ataque furtivo diseñado para operaciones coordinadas con aviones de combate tripulados.

El único modelo identificable fue el GJ-11, orientado al ataque, que cuenta con una variante naval, el GJ-11J. Otros dos drones, de aproximadamente 16 metros de largo, se asemejaban a los diseños de cazas de última generación.

El experto militar Fu Qianshao sugirió que podrían ser muy sigilosos y capaces de volar a velocidad supersónica. “Representan una dirección crítica para el futuro de la guerra no tripulada y se espera que operen junto con aviones tripulados para lograr la superioridad aérea”, dijo.

El sitio web especializado The War Zone los considera el equivalente chino al programa de aviones de combate colaborativos (CCA) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una tecnología de vanguardia al alcance de pocas potencias militares. El informe señala que el programa estadounidense todavía se encuentra en fase experimental.

Estos drones actuarían como multiplicadores de fuerza en el campo de batalla, con misiones que incluyen la detección de amenazas, absorber fuego enemigo y reducir el riesgo para los pilotos. Los expertos afirman que China está incorporando las lecciones aprendidas de conflictos recientes, como el de Ucrania, avanzando tanto en sus sistemas no tripulados como en las contramedidas para neutralizarlos.