Persona que intentó ingresar de forma ilegal a residencia de Trump fue neutralizado a tiros

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. mataron a tiros a un hombre que intentó ingresar ilegalmente la madrugada del domingo al perímetro de seguridad del resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en West Palm Beach, Florida.

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, fue visto portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible a las 1:30 (hora local) informó el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. Al intentar ingresar con su vehículo por la entrada norte mientras otro coche salía, fue confrontado.

Armado con una escopeta y un bidón de gasolina

“Se le ordenó que soltara esos dos artículos que tenía consigo, momento en el que dejó la bombona de gasolina y levantó la escopeta a posición de disparo”, detalló por su parte Rick Bradshaw, ‘sheriff’ del condado de Palm Beach.

En este momento, los agentes dispararon sus armas y lo neutralizaron. Falleció en el lugar de los hechos, agregó.

Se reporta que ninguno de los agentes involucrados resultó herido. No obstante, fueron puestos bajo licencia administrativa mientras la investigación del incidente está en curso.

Incidente bajo investigación

El FBI, el Servicio Secreto de EE.UU. y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach están investigando los antecedentes del individuo, de 20 años, así como sus acciones y su posible motivación.

El presunto atacante fue reportado como desaparecido días atrás por su familia. Los investigadores creen que salió de su hogar en Carolina del Norte con dirección sur, haciéndose con una escopeta en el camino. La caja del arma fue recuperada en su vehículo.

Aunque Trump suele pasar los fines de semana en su resort, al momento del suceso se encontraba en la Casa Blanca. Su esposa, Melania Trump, también estaba en Washington.

El FBI pidió a los residentes del área que viven cerca de la lujosa propiedad que revisen cualquier cámara de seguridad con imágenes del momento que puedan ayudar a los investigadores.

Atentados contra Trump

Donald Trump, se vio involucrado en dos serios incidentes de seguridad durante el año 2024, ambos calificados como intentos de asesinato. El primer y más grave episodio ocurrió el 13 de julio en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, cuando un joven identificado como Thomas Crooks, de uno 20 años, le hizo múltiples disparos a distancia. El hecho dejó un muerto y dos heridos, aparte del propio Trump, quien resultó herido en una oreja. Crooks fue abatido por agentes del servicio secreto en el lugar.

Posteriormente, el 15 de septiembre, se frustró un segundo atentado. Ese día, Ryan Wesley Routh, de 58 años, fue detenido por las autoridades después de ser localizado escondido entre matorrales, armado con un rifle de estilo AK-47. El hombre se encontraba a una distancia de entre 400 y 500 metros de Trump, quien en ese momento jugaba golf en su club de West Palm Beach, Florida.