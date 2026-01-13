“Podríamos tenerlo o no”: Trump pone el dedo sobre el tratado de comercio con México y Canadá

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló este martes que no le importa el Tratado de Libre Comercio que tiene su país con México y Canadá, conocido como T-MEC, debido a que le parece “irrelevante”.

Luego que un reportero le preguntara si pensaba sentarse a renegociar el tratado, Trump señaló que sí, que podía hacerlo y recordó que este “caduca muy pronto”. “Podríamos tenerlo o no, da igual”, dijo el mandatario estadounidense durante una visita al complejo industrial automotriz de Ford Motor Company, en Dearborn, Míchigan.

Trump, quien antes de su declaración dijo sentirse asombrado por el trabajo de la industria automotriz estadounidense y que su interés es que las compañías locales sean las que impulsen la economía de su país, señaló que el T-MEC realmente lo necesitan más “los canadienses”.

“Creo que lo quieren. Realmente no me importa”, dijo Trump, quien calificó el acuerdo como algo “irrelevante” para él, porque EE.UU., según su criterio, no necesita productos canadienses, mientras que sus vecinos sí requieren insumos estadounidenses. “El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos carros hechos en Canadá, no necesitamos carros hechos en México, los queremos hechos aquí”.

Tensiones con México

Las declaraciones de Trump se producen justo en medio de tensiones con México por sus amenazas de invadir militarmente el país como parte de su política extraterritorial de lucha contra el “narcoterrorismo” y en un momento donde canadienses y mexicanos trabajan en la extensión del tratado.

En diciembre pasado, Trump adelantó que tenía pensado dejar expirar el tratado o que quizá llegaría a concretar “otro acuerdo” con México y Canadá. Por su parte, la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbuam, ha defendido con anterioridad el T-MEC al señalar que “es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China”.