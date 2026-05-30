Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz: el bloqueo de EE. UU. persiste pese al anuncio de Trump de “levantar” la medida

El bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán en el estrecho de Ormuz continúa completamente activo, según denunciaron este sábado marineros iraníes ante la agencia Tasnim. Los testimonios aseguran haber recibido advertencias directas y amenazas de fuego por parte de buques estadounidenses, lo que contradice frontalmente el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre el fin de la restricción.

Contradicciones desde la Casa Blanca

La tarde del viernes, Trump había asegurado a través de su red social Truth Social que el bloqueo, calificado por él como “increíble e sin precedentes”, sería levantado, permitiendo a los barcos atrapados iniciar su proceso de “regreso a casa”. Sin embargo, la realidad en el terreno muestra que las embarcaciones que intentaron cruzar la línea del bloqueo tras el mensaje presidencial fueron interceptadas por navíos militares de EE. UU. y obligadas a retroceder.

Este episodio de señales mixtas es consistente con el análisis de expertos que señalan la “gran incertidumbre” que genera Trump respecto a sus intenciones reales en la región, empleando tácticas de distracción similares a las utilizadas antes de la denominada “Guerra de los Doce Días” en junio pasado.

Posible tregua frágil

Aunque las hostilidades intensas cesaron el pasado 7 de abril con una tregua, la situación sigue siendo crítica:

Bloqueo mutuo: Persiste el cerco naval recíproco a buques comerciales tanto en el golfo Pérsico como en el mar Arábigo.

Presión diplomática externa: En la reciente cumbre de Beijing, los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin criticaron conjuntamente a EE. UU. por impedir el comercio internacional y mantener el bloqueo en Ormuz, instando al cese de estas medidas que amenazan las cadenas de suministro.

En la reciente cumbre de Beijing, los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin criticaron conjuntamente a EE. UU. por impedir el comercio internacional y mantener el bloqueo en Ormuz, instando al cese de estas medidas que amenazan las cadenas de suministro. Sanciones y “Flota Fantasma”: Washington ha reactivado su política de “máxima presión”, sancionando recientemente a más de 40 entidades y buques de la “flota fantasma” iraní dedicados al transporte encubierto de crudo.

Washington ha reactivado su política de “máxima presión”, sancionando recientemente a más de 40 entidades y buques de la “flota fantasma” iraní dedicados al transporte encubierto de crudo. Negociaciones de alto riesgo: A pesar del bloqueo, se han mantenido canales abiertos en Omán para discutir el programa nuclear, aunque Washington busca ampliar el debate hacia el programa de misiles balísticos de Teherán.

Las condiciones de Teherán

La República Islámica mantiene una postura firme ante cualquier posibilidad de acuerdo definitivo. Sus condiciones innegociables incluyen:

El cese total del bloqueo naval.

El levantamiento de todas las sanciones económicas, incluyendo las impuestas recientemente a las redes de comercialización de petróleo.

La liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero.

Analistas internacionales advierten que el cálculo estratégico de costes para la región sigue siendo elevado, especialmente mientras la infraestructura energética de los países del Golfo permanece vulnerable a ataques de drones, un factor que ha impulsado a las monarquías árabes a buscar nuevas alianzas de seguridad, incluso con actores como Ucrania para la defensa antiaérea.