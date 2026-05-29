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Trump anuncia el final del bloqueo naval a Irán

A cambio, el mandatario ha exigido a la nación persa cumplir con una serie de condiciones, entre ellas, aceptar nunca poseer armas o bombas nucleares.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Se espera que la navegación sea más intensa en la zona.

En una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que la República Islámica deberá comprometerse a no desarrollar “nunca” armas ni bombas nucleares. Además, exigió la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para permitir el tránsito marítimo sin restricciones ni peajes en ambas direcciones.

En este sentido, señaló que los barcos retenidos debido al bloqueo naval estadounidense podrán comenzar a regresar a sus destinos una vez levantadas las restricciones.

Trump también aseguró que las minas navales colocadas en la zona deberán ser eliminadas. Según afirmó, fuerzas estadounidenses ya destruyeron varias de ellas mediante operaciones de desminado submarino, mientras que Irán se encargará de retirar las restantes.

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