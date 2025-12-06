¿Por qué la compra de Warner Bros. por Netflix alborota a Hollywood?

La adquisición del estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por parte del gigante del ‘streaming’ Netflix ha generado alarma en la industria cinematográfica.

Netflix anunció este viernes un acuerdo para comprar el estudio por un valor aproximado de 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. La operación, que aún debe ser autorizada por los reguladores del Gobierno estadounidense, otorgaría a la compañía el control de la cadena de televisión HBO, la plataforma de ‘streaming’ HBO Max y franquicias emblemáticas como ‘Harry Potter’ y el Universo DC.

Ante el anuncio, los sindicatos de guinoistas Writers Guild of America East y Writers Guild of America West advirtieron sobre el riesgo de monopolio. “Las leyes antimonopolio se diseñaron para evitar que la mayor compañía de ‘streaming’ del mundo absorbiera a uno de sus mayores competidores”, señalaron en un comunicado.

La fusión “eliminaría puestos de trabajo, reduciría sueldos, empeoraría las condiciones de todos los trabajadores de entretenimiento, aumentaría los precios para los consumidores y reduciría el volumen y la diversidad de contenido para todos los espectadores”, añadieron.

En la misma línea se expresó el exdirecto ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, quien en su cuenta de X escribió que “no podría pensar en una manera más efectiva de reducir la competencia en Hollywood que vender [Warner Bros. Discovery a Netflix]”.

Mientras tanto, un grupo de “productores de cine preocupados” envió al Congreso de EE.UU. una carta anónima, por temor a represalias, solicitando someter el acuerdo “al máximo escrutinio antimonopolio” y advirtieron que Netflix “destruirá” el mercado cinematográfico, recoge Variety.

Por su parte, Cinema United, la organización que agrupa a dueños de cines, estimó que la adquisición del estudio por parte de Netflix, que “no respalda la exhibición en cines”, podría reducir “el 25 % de la recaudación anual doméstica en taquilla si las películas de Warner Bros., que tradicionalmente tienen un estreno robusto en salas, desaparecen de los cines”.