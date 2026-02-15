Presidente latinoamericano habla con Hegseth para golpear juntos al narcotráfico y la minería ilegal

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el viernes que ha mantenido una conversación con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico y la minería ilegal, al tiempo que aseguró que su prioridad es “proteger” al país “con decisiones, alianzas y resultados”.

“Así levantamos un país. En la negociación de acuerdos comerciales siempre priorizo un principio: que quienes trabajan, producen y quieren salir adelante tengan oportunidades que antes no existían”, escribió Noboa en su cuenta de X, luego de que Quito concluyera negociaciones con Washington sobre un acuerdo comercial recíproco.

El mandatario destacó que los acuerdos van más allá de lo económico, precisando que conversó con Hegseth en materia de seguridad nacional. “En seguridad, no hay un día en que no consolidemos nuestro avance en esta guerra que estamos librando. Conversé con el secretario de Guerra para golpear juntos al narcotráfico y la minería ilegal”, agregó.

Este viernes, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) informó que Ecuador y Estados Unidos “concluyeron sustancialmente” las negociaciones y esperan firmar en las próximas semanas un acuerdo de comercio recíproco.

“Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad y su pronta entrada en vigor ayudará a ampliar y diversificar el comercio y la inversión bilaterales, para el beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos”, reza el comunicado estadounidense.