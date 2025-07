Quién es María Farmer, cuyo testimonio podría vincular a Trump con los archivos de Epstein

La Casa Blanca enfrenta cada vez más presión para que desclasifique los archivos del caso, los cuales Trump prometió hacer públicos a principios de su segundo mandato.

La artista María Farmer, una de las denunciantes de Jeffrey Epstein, ha vinculado a Donald Trump con el fallecido depredador sexual. Su relato es uno de los “indicios más claros hasta ahora” que relacionan al presidente estadounidense con los archivos del caso que las autoridades aún no han hecho públicos, reporta The New York Times.

De acuerdo con el testimonio, Farmer trabajó entre 1995 y 1996 para el financista, inicialmente para adquirir obras de arte en su nombre, pero luego terminó supervisando los ingresos y salidas de menores, mujeres jóvenes y celebridades en la entrada principal de la casa del empresario en Nueva York. La artista aseveró que en una ocasión Epstein y Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del magnate, la manosearon violentamente luego de que su jefe le pidiera un masaje de pies.

“Ella no está aquí para ti”

Por otra parte, el supuesto encuentro con Trump habría ocurrido una noche en la que Epstein la llamó inesperadamente a sus oficinas en un edificio de lujo en Manhattan y ella llegó en pantalones cortos. Cuando llegó al lugar, el futuro mandatario la miró atentamente y la mujer recordó haber sentido miedo ante la situación. Instantes después, el financista entró a la habitación y le dijo a Trump: “No, no. Ella no está aquí para ti”.

La denuncia por agresión sexual fue presentada en 1996 ante el Departamento de Policía de Nueva York y luego al FBI. En aquel momento, la denunciante instó a examinar con mayor profundidad a las personas cercanas al financista, incluyendo a Trump. Su pedido fue reafirmado cuando el FBI la volvió a entrevistar sobre el caso en 2006.

“Su relato es uno de los indicios más claros hasta el momento de cómo Trump pudo haber llegado a ser nombrado en los archivos de investigación no publicados del caso Epstein”, señala el periódico.

La versión de la Casa Blanca

Por su parte, la Administración de EE.UU. desestimó el relato de Farmer y recordó la decisión tomada previamente por el líder republicano de terminar su vínculo con Epstein. “El presidente nunca estuvo en su oficina”, dijo el viernes Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca. “Lo cierto es que el presidente lo expulsó de su club por ser un canalla”, agregó.