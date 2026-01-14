Reportan el traslado de fuerzas navales de EE.UU. a Oriente Medio en plena escalada con Irán

Estados Unidos está desplazando un portaaviones y buques de guerra a Oriente Medio en el marco de las tensiones con Irán, informa la corresponsal de News Nation en la Casa Blanca, Kellie Meyer, citando a una fuente con conocimiento del tema.

Según la reportera, “se está trasladando un grupo de ataque de portaaviones desde el Mar de China Meridional al área de responsabilidad del CENTCOM [Mando Central de EE.UU.]”.

Les tomaría “aproximadamente una semana” completar el trayecto, precisó la periodista.

Tamién se informa que el Pentágono ha ordenado al portaaviones estadounidense Abraham Lincoln (CVN-72) y a su grupo de ataque, formado por los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke; el destructor Spruance (DDG-111), el destructor Michael Murphy (DDG-112) y el destructor Frank E. Petersen Jr. (DDG-121), que abandonen su posición actual en el Mar de China Meridional y se dirijan a Oriente Medio