Reportan que Hamás acepta la liberación de 34 rehenes

Por su parte, la Oficina del primer ministro de Israel niega que se haya aprobado un listado para la liberación.

Hamás habría aprobado un listado de 34 rehenes para liberarlos como parte de un posible acuerdo con Israel sobre el alto el fuego, informa Reuters citando a una fuente del grupo palestino.

A su vez, el informante precisó que cualquier acuerdo depende de la retirada completa de los militares israelíes de la Franja de Gaza y de una tregua permanente, condiciones que, de momento, no han visto avances de la parte israelí.

Israel ha presentado una lista de 34 rehenes vivos, o un tercio de los restantes, que quiere que sean liberados en la primera fase del acuerdo, según informes de medios. Hasta la semana pasada, Hamás presuntamente había aprobado la liberación de 22 personas —mujeres, ancianos y enfermos— pero no los demás señalados por Israel por ser hombres de edad militar.

Por su parte, la Oficina del primer ministro de Israel ha desmentido la información de Reuters. “De momento, Hamás no ha entregado ninguna lista de rehenes”, reza la declaración citada por The Times of Israel.

Canal 12 a su vez reporta que Hamás ha presentado la lista, pero sin identificar quién está vivo y quién no.

A lo largo de diversas rondas de conversaciones indirectas con Hamás, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha insistido en que su país no se comprometerá a un cese de hostilidades definitivo, reservándose el derecho de reanudar ataques después de la conclusión de cualquier fase temporal.