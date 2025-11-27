República Dominicana autoriza a EE.UU. el uso de sus bases aéreas en plena tensión en el Caribe

El Gobierno de República Dominicana autorizó este miércoles el uso de sus bases aéreas para que las tropas de EE.UU. desarrollen actividades logísticas como parte de la operación del Pentágono en el Mar Caribe conocida como ‘Lanza del Sur’.

La noticia fue anunciada por el presidente dominicano, Luis Abinader, durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Guerra de la administración de Donald Trump, Pete Hegseth, con quien sostuvo un encuentro bilateral momentos antes en el Palacio Nacional de Santo Domingo.

“Hemos autorizado a los EE.UU., por un plazo limitado, el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas, para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico”, informó Abinader.

Visita al Palacio Nacional del Sr. Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos de América.

https://t.co/hSufCl59ti — Luis Abinader (@luisabinader) November 26, 2025

El mandatario dominicano explicó que esta medida tiene un “propósito claro”, que es “fortalecer el anillo de protección aérea y marítima” que mantienen las fuerzas armadas de ambos países, como parte de “un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado trasnacional”.

Abinader comentó que la medida se realiza bajo el estamento legal vigente y los acuerdos previos establecidos con EE.UU. Además, señaló que se trata de una ampliación temporal de la cooperación binacional “para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico”. Estas operaciones, agregó el mandatario, se realizarán siempre y cuando Dominicana avale y acompañe las acciones previstas por el Pentágono. “Su alcance es técnico, limitado y temporal”, aseguró el jefe de Estado.

Por su parte, Hegseth afirmó que el acuerdo es “provisional” y respetará las “leyes” y la “soberanía” de Dominicana. “Es una gran asociación, es una iniciativa conjunta contra el narcotráfico y el narco terrorismo”, expresó el secretario de Guerra, quien calificó el pacto como “un modelo para la región” que EE.UU. espera “ampliar con otros países que quieran asociarse” con Washington, en la lucha contra “los narcoterroristas”.

EE.UU. presiona a sus socios

El secretario de Guerra de EE.UU. llegó este miércoles a República Dominicana justo cuando la administración de Donald Trump incrementa las tensiones y amenazas contra Venezuela, como parte de su política de “máxima presión” y de agresión continuada contra el país suramericano.

“Que los narcoterroristas reciban este mensaje: nos estamos asociando con más países y sumando más elementos para detenerlos” dice Pete Hegseth (@SecWar) desde República Dominicana hoy. El Presidente @luisabinader anunció colaboración logística con EEUU. pic.twitter.com/axWBZvigoc — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) November 26, 2025

Según la prensa dominicana, el jefe del Pentágono llegó al Aeropuerto Internacional de Las Americas de la isla caribeña a las 12:55 de la tarde, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral con uno de sus aliados más estables en la región, y en este caso como parte de su política extraterritorial de lucha contra el “narcoterrorismo” en el Mar Caribe.

La llegada de Hegseth se produce además bajo un tenso clima geopolítico debido a la masiva presencia de tropas del Comando Sur en el Caribe, situación que ha provocado serios roces con Venezuela y Colombia, y ha prendido las alertas en otros países como México y Brasil, que al igual que Cuba, Nicaragua, entre otras naciones, condenan sus bombardeos y ataques militares en la región contra embarcaciones civiles.