Reuters: EE.UU. podría atacar Irán en las próximas 24 horas

Estados Unidos podría cumplir su amenaza de intervención contra el régimen de Irán en las próximas 24 horas, según un funcionario europeo citado por Reuters.

La posibilidad de un ataque contra el régimen persa, sacudida desde hace semanas por protestas antigubernamentales, tampoco fue descartada por otros dos funcionarios, uno europeo y otro israelí. Este último afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, parecía haber tomado la decisión de intervenir, aunque no está claro el alcance de la operación ni el momento.

Las protestas masivas en Irán estallaron a fines de diciembre, luego de que comerciantes de la capital cerraran sus negocios en protesta por la devaluación del rial iraní, que cayó a mínimos históricos frente al dólar estadounidense.

Trump amenazó con intervenir en Irán si se registraban muertes de manifestantes. El martes, se dirigió a los “patriotas iraníes”, instándoles a seguir protestando y a que “tomen sus instituciones”, al tiempo que les aseguró que “la ayuda está en camino”.

Por su parte, Teherán acusa a EE.UU. y a Israel de instigar a los manifestantes valiéndose de métodos de “guerra blanda” y de infiltrar terroristas del Estado Islámico*.

Alrededor de 2.000 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en las protestas, según un funcionario iraní citado por Reuters.