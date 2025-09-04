Rubio sobre despliegue militar en el Caribe: “No me importa lo que dice la ONU”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, rechazó este jueves las críticas al despliegue militar de su país en el Caribe y aseveró que no le importan los informes de Organización de las Naciones Unidas (ONU) que niegan que Venezuela sea fuente de tráfico de drogas.

“A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa”, expresó el funcionario estadounidense durante una conferencia de prensa en Quito, Ecuador, tras un encuentro con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

Rubio se exaltó ante la consulta de un periodista, que hizo alusión a informes de la ONU que detallan que el país suramericano no es el más problemático en materia de drogas, ya que solo 5 % de los narcóticos transitan por Venezuela, mientras que 87 % del trasiego de drogas hacia el norte se hace por la ruta del Pacífico, desde los puertos de Ecuador y Colombia.

La reacción del funcionario fue desacreditar el informe, atacar al periodista, arremeter contra el medio en el que trabajaba y tildar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de “narcotraficante” y “terrorista”. “Lo dice un gran jurado en el Estado de Nueva York”, agregó, sin presentar evidencias de ese grave señalamiento.

Marco Rubio mandó directamente al carajo a los comunistas de la ONU, defensores del narcoterrorista Nicolás Maduro.

Las declaraciones del representante de la Administración Trump se producen días después de que EE.UU. mostrara el video de una supuesta operación en el Caribe sur, que aparentemente dejó un saldo de 11 muertos. Aunque en principio aseguraron que se trataba de un “narcobarco”, las imágenes mostraron el bombardeo a una pequeña lancha.

Las autoridades venezolanas cuestionaron la veracidad del registro, que consideran que fue hecho con IA, y tildaron el video como una “maniobra” de Rubio para alentar un discurso belicista contra Caracas desde la Casa Blanca.