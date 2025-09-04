Rubio: “Trump va a declarar la guerra a organizaciones narcoterroristas”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este miércoles que el presidente de su país, Donald Trump, planea “declararle la guerra” a lo que Washington designa como “organizaciones narcoterroristas” a través de operaciones orientadas a su destrucción.

“El presidente de EE.UU. va a declarar la guerra a las organizaciones narcoterroristas”, afirmó el alto funcionario en una rueda de prensa junto al canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, tras ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su decir, el Gobierno estadounidense “ha establecido inteligencia durante muchos años” para “interceptar y detener barcos narcotraficantes”, mas en su opinión, “la interceptación no funciona porque estos cárteles de la droga saben que van a perder […] el 2% de su cargamento” y “lo incorporan a su economía”.

“Lo que los detendrá es cuando los destruyan, cuando se deshagan de ellos”, aseveró Rubio, para luego referirse a la voladura de un bote el martes que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela a través del mar Caribe y que tendría como destino EE.UU.

“Esta operaba en aguas internacionales, dirigiéndose hacia EE.UU. para inundar nuestro país con veneno, y con el presidente Trump, esos días se acabaron”, agregó.

Esta misma jornada, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que acciones como la de la víspera podrían volver a suceder en cualquier momento. “Puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, mañana o en algunas semanas”, sostuvo.

En agosto pasado, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un “cartel de narcotráfico”.

Caracas denuncia que las acciones hostiles de EE.UU. pretenden dar un “zarpazo terrorista militar” para deponer a Maduro, tras calificar el despliegue militar de Washington como una “amenaza” para la paz de Venezuela y la región.

En ese contexto, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía del país suramericano. Hasta el momento, se han inscrito 8,2 millones de personas.

Esta semana, Trump presentó un video para mostrar el “ataque mortal” contra una ‘narcolancha’, supuestamente procedente de Venezuela, en la que habrían muerto 11 personas del extinto Tren de Aragua (TDA). Las autoridades venezolanas cuestionaron la veracidad del registro, que consideran que fue hecho con IA, y lo tildaron de ser una “maniobra” del secretario de Estado, Marco Rubio, para alentar un discurso belicista desde la Casa Blanca.

Pese al aumento de las fricciones, Maduro mantiene los canales “maltrechos” de comunicación con Washington y se mostró abierto al diálogo con Trump, siempre que no se imponga la “diplomacia de las cañoñeras” de Rubio.