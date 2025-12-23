BOLETIN DE NOTICIAS
Rusia aclara sobre la evacuación de su Embajada en Venezuela

"¡No se dejen llevar por las provocaciones de Occidente!", advirtió la Cancillería rusa ante las afirmaciones de la agencia de que Moscú supuestamente "comenzó a evacuar a las familias de los diplomáticos".

Foto frontal de la Embajada de Rusia en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desmintió este martes la información de la agencia estadounidense Associated Press (AP) sobre una supuesta evacuación de su Embajada en Caracas.

“La información difundida por la agencia Associated Press sobre la supuesta evacuación de la Embajada rusa en Venezuela es mentira”, indica la Cancillería.

Hizo un llamado a mantenerse alerta ante la información falsa publicada por medios occidentales en medio de las agresiones de EE.UU. contra Venezuela. “¡No se dejen llevar por las provocaciones de Occidente!”, concluyeron, al poner un enlace al canal de la misión diplomática en Telegram.

En una publicación del 22 de diciembre, la Embajada relató el desarrollo de una fiesta infantil organizada en Caracas, previa a la celebración del Año Nuevo, para los “hijos de compatriotas” por parte de la diáspora rusa con su apoyo.

Rusia hasta compartió imágenes de una fiesta infantil, previa a la celebración del Año Nuevo, en Caracas, Venezuela, 22 de diciembre de 2025.

Afirmaciones de AP

En un artículo publicado este martes bajo el título ‘Trump advierte a Maduro que no se ponga “duro” mientras EE.UU. intensifica campaña de presión sobre Venezuela’, AP afirmó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia comenzó a evacuar a las familias de los diplomáticos en Venezuela”.

La información se basó en las palabras de “un funcionario de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato”, quien dijo que “las evacuaciones incluyen a mujeres y niños y comenzaron el viernes”.

“Apoyo integral” de Moscú

Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo venezolano, Yván Gil, mantuvieron una conversación telefónica, en la que “expresaron seria preocupación por la intensificación de las acciones escalatorias de Washington en el mar Caribe, que entrañan consecuencias de largo alcance para la región y crean una amenaza para la navegación internacional”.

“La parte rusa reafirmó su apoyo integral y su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Venezuela en la coyuntura actual”, comunicó la Cancillería rusa. Además, los ministros acordaron mantener una estrecha interacción bilateral y coordinar sus pasos en foros internacionales, ante todo en la ONU, en aras de garantizar el respeto de la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.

