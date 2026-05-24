Alarma sanitaria en Morelos al detectarse miasis humana poniendo en jaque al sector Salud y afectando al Agropecuario

Las autoridades de Morelos se encuentran en estado de alerta máxima tras la confirmación de un caso de miasis humana en un residente de la zona metropolitana de la entidad. El paciente, un hombre en condiciones de vulnerabilidad clínica, fue reportado como estable y bajo supervisión médica especializada tras recibir el alta hospitalaria.

Respuesta institucional y vigilancia epidemiológica

Ante la detección, la Secretaría de Salud estatal, en estrecha colaboración con los Servicios de Salud de Morelos (SSM) y autoridades federales, activó protocolos inmediatos de vigilancia epidemiológica. El personal especializado ha iniciado verificaciones sanitarias y evaluaciones preventivas en el entorno del paciente para mitigar cualquier riesgo de propagación.

Esta emergencia sanitaria ocurre en un momento de alta relevancia para la infraestructura de salud del estado. Apenas este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la entidad para inaugurar el Hospital General de Jiutepec. Esta nueva unidad, equipada con quirófano inteligente y un modelo de maternidad humanizada, busca atender a 200 mil personas y fortalecer el Sistema Universal de Salud en una región que enfrenta constantes presiones operativas

Blindaje agropecuario contra el gusano barrenador

De forma paralela, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) ha lanzado un operativo de gran escala para el control del gusano barrenador del ganado. En coordinación con organismos federales e internacionales como el Senasica y OIRSA, se mantienen activas brigadas técnicas que realizan:

Barridos sanitarios y trampeo en zonas estratégicas.

Inspecciones rigurosas en puntos de movilización pecuaria.

Capacitación a productores para la detección oportuna en animales.

Medidas de prevención ciudadana

A pesar de la movilización de recursos, las autoridades subrayaron que la miasis humana no representa un riesgo de contagio generalizado para la población. El padecimiento puede prevenirse eficazmente mediante medidas básicas de higiene, el cuidado adecuado de heridas abiertas y la atención médica temprana ante cualquier signo de infección o presencia de larvas en la piel.

Este desafío de salud pública se suma a la compleja realidad que vive Morelos, estado que al cierre del primer trimestre de 2026 ocupaba el tercer lugar nacional en promedio diario de víctimas de homicidio doloso, reflejando la urgencia de mantener la gobernabilidad tanto en materia de seguridad como en sanidad.