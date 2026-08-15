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Videos del nuevo intento masivo de migrantes por llegar a Ceuta

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Cientos de migrantes, la mayoría de origen subsahariano, han intentado cruzar a Ceuta (España) desde Castillejos este sábado.

Videos difundidos en redes sociales han registrado el intento masivo de entrar a la ciudad, que replica la avalancha migratoria de finales de julio, cuando decenas de miles de personas en situación irregular irrumpieron en la ciudad española desde Marruecos.

Compartimos las tomas…

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