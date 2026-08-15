Videos del nuevo intento masivo de migrantes por llegar a Ceuta

Cientos de migrantes, la mayoría de origen subsahariano, han intentado cruzar a Ceuta (España) desde Castillejos este sábado.
Videos difundidos en redes sociales han registrado el intento masivo de entrar a la ciudad, que replica la avalancha migratoria de finales de julio, cuando decenas de miles de personas en situación irregular irrumpieron en la ciudad española desde Marruecos.
Compartimos las tomas…
🔴 #ÚLTIMAHORA Cientos de inmigrantes se preparan para asaltar Ceuta. Desde Castillejos, cientos de inmigrantes se dirigen hacia Ceuta para volver a cruzar el espigón del Tarajal. pic.twitter.com/kVA5VSOAp0
— ECSaharaui (@ECSaharaui__) August 15, 2026
🇲🇦🇪🇸 Moroccan security forces dispersed hundreds of mostly sub-Saharan migrants this morning after they emerged from the mountains near Fnideq and attempted to reach the Ceuta border.
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— Europa.com (@europa) August 15, 2026
🔴 #ÚLTIMAHORA Cientos de inmigrantes se preparan para asaltar Ceuta. Desde Castillejos, cientos de inmigrantes se dirigen hacia Ceuta para volver a cruzar el espigón del Tarajal.
📍Informa @joanguirado desde la ciudad autónoma
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