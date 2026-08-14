El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este viernes que pretende declarar la zona del estrecho de Ormuz, que se encuentra bajo la jurisdicción de la República Islámica de Irán, como territorio estadounidense.

“Y después de derrotar a Irán, que está siendo derrotado estrepitosamente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los EE.UU.”, dijo Trump durante un discurso en la Academia de Policía del Condado de Nassau en Nueva York.

El mandatario agregó que en la actualidad ya EE.UU. es dueño del estrecho. “En esencia, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros lo permitamos”, dijo.

Durante su intervención, Trump también defendió el alza del precio de los combustibles producto de la intervención militar de EE.UU. en Irán y el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz. “Si tienes que pagar un poco más por la gasolina, jamás me disculparé. Hice lo correcto”, afirmó el mandatario al asegurar, según sus palabras, que Irán es “el patrocinador de terror número uno en el mundo”.

🇺🇸 Trump: “Voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.” https://t.co/Ibp4h3yIRZ pic.twitter.com/eMazwlL3Lz — RT en Español (@ActualidadRT) August 14, 2026

El mandatario insistió en la versión de que Irán es “un país malvado” y “no puede tener armas nucleares”. “Lo que estamos haciendo es un gran servicio para el mundo, no solo para nosotros, sino para el mundo entero”, argumentó.

Trump también alardeó sobre la agresión de EE.UU. a Irán y que con ese conflicto están “ganando a lo grande”. En ese sentido dijo que los que más “saben” cómo las tropas estadounidense lo están “haciendo bien” son los iraníes.