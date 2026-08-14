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Muere un menor tras atragantarse con un rambután en Sayaxché, Petén

El niño sufrió una obstrucción de las vías respiratorias mientras consumía la fruta conocida como “licha”; el caso genera llamados a extremar precauciones con los niños

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Durante la vela del niño.

Un niño perdió la vida en la comunidad de Sayaxché, Petén, Guatemala, luego de atragantarse mientras consumía un rambután, fruta conocida localmente como “licha”.

Según reportes de medios guatemaltecos, el menor sufrió una obstrucción de las vías respiratorias al comer la fruta. Pese a los esfuerzos realizados para auxiliario, lamentablemente falleció.

Rambután. Foto Magnific

El caso ha generado un llamado de atención a padres de familia y cuidadores para extremar precauciones durante la alimentación de los niños, especialmente con frutas que contienen semillas grandes o partes que pueden representar un riesgo de atragantamiento.

Especialistas y reportes recomiendan preparar adecuadamente el rambután antes de ofrecerlo a menores: retirar la semilla y procurar que los niños pequeños lo consuman bajo supervisión de un adulto y en condiciones seguras.

Paz a sus restos.

Una obstrucción de las vías respiratorias puede convertirse rápidamente en una emergencia grave, por lo que conocer las medidas básicas de primeros auxilios ante un atragantamiento puede resultar determinante.

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