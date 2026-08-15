Sismo de 6,9 sacude Indonesia horas después del terremoto de 7,7 que dejo 38 muertos

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Indonesia, pocas horas después del potente sismo de 7,7 registrado en el este del país y que cobró la vida de 38 personas y dejó varios heridos.

Según datos geológicos, el primer sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

🚨 #ÚLTIMAHORA!! 🚨 Un potente terremoto de magnitud 7,7 fue registrado este viernes 14 de agosto en la región de Flores, Indonesia, de acuerdo con información atribuida al Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió en horas de la tarde, hora local, y tuvo una… pic.twitter.com/SZ1k3wBEfj — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 15, 2026

Miles de habitantes fueron evacuados tras una alerta de tsunami que fue después desactivada. Los deslizamientos de tierra afectaron carreteras clave, lo que, según reportes, dificultó el traslado de los equipos de emergencia.