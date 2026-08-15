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Sismo de 6,9 sacude Indonesia horas después del terremoto de 7,7 que dejo 38 muertos

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Indonesia, pocas horas después del potente sismo de 7,7 registrado en el este del país y que cobró la vida de 38 personas y dejó varios heridos.

Según datos geológicos, el primer sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Miles de habitantes fueron evacuados tras una alerta de tsunami que fue después desactivada. Los deslizamientos de tierra afectaron carreteras clave, lo que, según reportes, dificultó el traslado de los equipos de emergencia.

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