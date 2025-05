“Se burla de Dios”: Obispos católicos de EE.UU. reclaman disculpa a Trump por su imagen vestido de papa

La imagen del presidente estadounidense Donald Trump ataviado como papa, publicada en la red Truth Social por el mismo mandatario, no ha sentado nada bien entre integrantes de la Iglesia católica en EE.UU. Uno de quienes han alzado la voz es Thomas J. Paprocki, obispo de Springfield, Illinois, quien reclamó una disculpa.

“Él debe una disculpa. No se equivoquen: Dios no es burlado. El papa es el vicario de Cristo. Al publicar una foto suya haciéndose pasar por el papa, el presidente Trump se burla de Dios, la Iglesia católica y el papado”, manifestó.

Por su parte, la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, que representa a los obispos de ese distrito, publicó un mensaje en las redes sociales en el que asegura que “no hay nada inteligente ni divertido” en la imagen. “Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir a un nuevo sucesor de San Pedro. No te burles de nosotros”, agregó.

Entretanto, el director ejecutivo de esa organización, Dennis Poust, también se hizo eco de su malestar: “Es difícil decir cuál fue la intención del presidente al publicar la foto, pero una persona razonable concluiría fácilmente que, probablemente, sería ofensivo para los católicos, especialmente cuando todavía estamos de luto por el papa Francisco”.

Donald Trump just posted a photo of himself as the Pope.

It’s full-on lunacy at this point. pic.twitter.com/7be1cIgUwK

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 3, 2025