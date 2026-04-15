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Trump sobre China: “Estamos trabajando juntos de manera inteligente y muy bien”

El mandatario aseguró que el gigante asiático está "muy contento" por la apertura permanente del estrecho de Ormuz.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que mantiene una cooperación fluida con China en medio de la crisis en Oriente Medio, destacando avances en torno al estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que la apertura permanente de esta vía marítima beneficia tanto a China como al resto del mundo. Además, sostuvo que su homólogo chino, Xi Jinping, habría aceptado no suministrar armas a Irán, en un gesto que calificó como parte de una coordinación “inteligente”.

“El presidente Xi me dará un gran y fuerte abrazo cuando llegue allí en unas pocas semanas. ¡Estamos trabajando juntos de manera inteligente y muy bien!”, escribió.

Finalmente, el mandatario subrayó que la cooperación es preferible al conflicto, aunque advirtió que Estados Unidos mantiene superioridad militar en caso de ser necesario.

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