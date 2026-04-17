Propinan duro golpe al Clan del Golfo con la captura de ‘Willy Wonka’

Las autoridades de Colombia asestaron un nuevo golpe a la organización criminal Clan del Golfo con la captura del presunto cabecilla Olmes Gabriel Hernández Zapa, alias ‘Willy Wonka’.

Según informó el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, Hernández Zapa fue capturado por tropas de la Armada, en coordinación con la Policía Nacional, en el corregimiento de Loma Arena, municipio de Santa Catalina, en el departamento de Bolívar, en el norte del país.

El arresto se dio en un puesto de control. Las autoridades señalan que en el lugar individuos armados que acompañaban al ahora aprehendido habrían atacado a la fuerza pública, eso generó la reacción inmediata de las tropas, lo que permitió neutralizar la amenaza y materializar la captura.

#EsNoticia Capturamos a alias “Willy Wonka”, presunto cabecilla del “Clan del Golfo”, durante una operación coordinada con la Policía Nacional en el departamento de Bolívar. ⚓ Este resultado afecta de manera significativa las estructuras criminales en el Caribe colombiano,… pic.twitter.com/loKxfEQ1T2 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) April 16, 2026

Información sobre ‘Willy Wonka’

Alias ‘Willy Wonka’, quien tenía una orden judicial en su contra, es señalado como “presunto tercer cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo'”, mencionan las autoridades.

El ahora detenido tiene más de 15 años en actividades delictivas y actualmente estaba vinculado a delitos de extorsión. Operaba en varios municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, y en este último figuraba en el cartel de personas más buscadas.

Durante el operativo se detuvo también a una mujer y se incautaron un arma de fuego tipo pistola, proveedores, munición y equipos de comunicación.