Trump dice que escribió una carta a Xi sobre Irán y recibió una “hermosa” respuesta

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que escribió una carta a su homólogo chino, Xi Jinping, instándole a que no suministrara armas a Irán, y recibió una “hermosa” respuesta.

“Me acaba de escribir una carta muy hermosa. Respondió a una carta que le escribí porque había oído que China está suministrando armas a Irán. […] Y le escribí una carta pidiéndole que no lo hiciera”, detalló en una entrevista a Fox News.

Trump indicó que el líder del gigante asiático le aseguró que, “en esencia, no lo está haciendo”.

Desde China han subrayado en varias ocasiones su postura de principios de “promover la paz y facilitar el diálogo”, reiterando su disposición a seguir desempeñando un papel constructivo en este sentido. Además, Pekín manifestó que celebra todos los esfuerzos que contribuyan a poner fin al conflicto entre Washington y Teherán.